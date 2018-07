Joogaopettaja palasi Balilta Ouluun jakamaan oppimaansa – "Venytys saa tuntua, mutta kipu ei"

Balilta palannut Anu Karoliina aloitti joogaamisen aikoinaan Oulussa.

Joogaopettaja Anu Karoliina palasi Ouluun Balilta. KUVA: Reetta Lähteenmäki

– Silloin tarjolla oli vain astangaa tai todella hidastempoista hathaa. Valitsin astangan, joka on fyysisesti todella rankka harjoitus ja se ei ollut itselleni ehkä oikea. Aloin matkustamaan paljon ja etsimään, mitä se muu voisi olla. Balilla löysin pranalan. Se oli fyysisesti paljon lempeämpi harjoitus kuin mitä olin täällä kokenut, hän kertoo.

Jooga pranalan lisäksi Anu kertoo opiskelleensa muun muassa perinteistä hathajoogaa opettajansa Mark Whitwellin kanssa.

– Hänen suuntauksensa nimi on Heart of yoga. Suuntaus tulee vanhasta intialaisesta veda-perinteestä. Nykymaailmassa tuntuu siltä, että pitää mennä koko ajan korkeammalle ja ajatellaan sitten olevan parempi, kun on saavuttanut jonkun asian tai on vaikka laihempi tai iloisempi. Heart of yogan ajatuksena on, että se kaikki on jo sinussa. Kaikki on annettu sinulle jo silloin kun synnyit, ja harjoituksen tarkoitus on löytää se jokin itsestäsi.

Heart of yogan fyysinen puoli koostuu yksinkertaisista asanoista eli jooga-asennoista.

– Joogassa etsitään oma edge, eli raja. Venytys saa tuntua, mutta kipu ei. Naama pitää pystyä pitämään rentona, ja mielellään pieni hymykin saa näkyä.

