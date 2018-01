Jenni Kaikkonen kisaa Metal Angel -kilpailun finaalissa

Rovaniemellä nyt kolmatta kertaa järjestettävässä Metal Angel -kilpailussa haetaan alternative-tyylistä pr-naista, painoon, pituuteen ja ulkonäköön katsomatta. Oululaistunut Jenni Kaikkonen, 23, on mukana kisan finaalissa helmikuun alussa.

Jenni Kaikkonen löysi metallikulttuurin jo yläasteella, ja vähitellen siitä on muodostunut hänelle tärkeä itsensä ilmaisun ja toteuttamisen muoto.

– Metallikulttuuri on paljon enemmän kuin se kliseinen kuva, mikä ihmisillä siitä usein on, hän sanoo.

Kaikkoselle metallikulttuuri merkitseekin, piikkien, örinän, tummien meikkien ja nahkavaatteiden sijaan, nimenomaan mahdollisuutta olla oma itsensä, sinisine hiuksineen ja kaikkineen.

– Olen vähän tällainen "metal my little pony" ja sekin on ihan ok, hän kuvailee.

Metal Angel -kilpailussa Jenni Kaikkonen on ainoa Oulun edustaja. Hän odottaa kisan helmikuista finaalia jo innolla.

– Toki toivon, että sijoittuisin kilpailussa, mutta finaaliporukka on niin tiivis, että välillä koko kilpailu unohtuu tällaisten ihanien ihmisten keskellä! Kaikkonen kehuu.

– Heidän kanssaan ei ole tarvinnut jännittää, mitä uskaltaa sanoa ja tehdä!

