Janina Kujala lähti etätöihin Espanjan aurinkoon – oululaisfirman työtehtävät hoituvat ulkomailta

Janina Kujala, 25, pakkasi tietokoneensa ja lähti etätöihin Espanjan aurinkoon Fuengirolaan.

Kirjanpitäjänä oululaiselle Talenom Oyj:lle etänä työskentelevä nainen pitää kiinni toimistoajoista, jotta kollegat ja asiakkaat saavat hänet kiinni silloin, kun tarvitsee.

– Etupäässä työni on aika itsenäistä, mutta olen myös päivittäin kontaktissa asiakkaisiin ja toimistolle.

Kujala on työskennellyt Espanjasta käsin reilun vuoden.

–Omat työtehtäväni ovat sellaisia, että ne hoituvat jokatapauksessa netin välityksellä.

Alunperin ajatuksen oli olla Fuengirolassa muutama kuukausi.

– Tänne asetuttuani huomasin, että aika hujahtaa todella nopeasti. Sopimusta on jatkettu työnantajan kanssa jo kahteen oteeseen.

Asunto löytyi suomalaisen välitysfirman kautta.

– Fuengirolan suomalainen yhteisö on mahdollistanut se, että täältä saa apua mihin tahansa pulmaan ja vieläpä omalla kiekellä. Se on ollut iso turva. Olen ensimmäistä kertaa itsekseni maailmalla, ja tämä kokemus on tehnyt henkisen kasvun suhteen minulle todella hyvää.

Kavereita on löytynyt rantalentopalloharrastuksen kautta, joka onkin nykyään Kujalan ykkösharrastus.

– Hassua, koska en ikinä ole ollut mikään lentopallon pelaaja. Täällä olen jäänyt ihan koukkuun. Pelejä on kolmisen kertaa viikossa ja kesällä enemmänkin. Pelikavereiden kanssa olen ystävystynyt ja heidän kauttaan olen tutustunut myös muihin tyyppeihin. Suomalaisiin ja suomea puhuviin lähinnä, mutta myös espanjalaisiin.

Kesäkuun lopussa Kujala palaa Suomeen.

- Mutta aivan taatusti tämä ei jää ainoaksi pidemmäksi jaksoksi ulkomailla. Oman kuplan ulkopuolelle astuminen on ollut mahtava kokemus, enkä ole potenut edes koti-ikävää.

