Ravintola Istanbulin ravintoloitsija Bahri Karagümüs kertoo, että arki Oulun ytimessa on viimeksi kuluneet kuusi vuotta ollut vaikeaa. Syynä on Rotuaarin tienoolla jatkuvat vuodesta tiseen remontit, joiden aiheuttama melu ja pöly haittaavat asiakkaiden ravintolakokemusta.

Karagümüs toivookin, että Pekurin kulman remontti olisi viimeinen.

– Olemme kuitenkin menneet sitkeästi eteenpäin. Eräänä lauantaina Rotuaarin lattialämmitysremontin aikaan meillä kävi vain kolme asiakasta.

Kaikesta remontoinnista huolimatta asiakkaat ovat löytäneet Istanbulin, jossa kaikki ruoat tehdään itse tuoreista raaka-aineista.

– Porukka on varmasti katsonut, että meidän yritys on huippu ja meillä on hyvä ruoka ja palvelu.

Vuoden 2017 Rotuvaariksi valittu Bahri Karagümüs on vaikuttanut Rotuaarilla yli 20 vuotta.

– Rotuaarilla 24 vuotta ei ole mikään lyhyt aika, vaan se on tosi pitkä aika, Karagümüs kertoo.

Arvonimi on antanut Karagümüsin mukaan lisää potkua yrittämiseen.

– Kyllähän se lämmitti sydäntä, hän sanoo.

