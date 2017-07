Isä ja poika Herranen kisaavat samassa sarjassa kehonrakennuksen SM-kisoissa

Oululaiset Juhani ja Juho Herranen valmistautuvat parhaillaan kehonrakennuksen SM-kisoihin Lahden Fitness Expoon. Syksyllä järjestettävässä kilpailussa isä ja poika kilpailevat vastakkain samassa sarjassa.



– On meillä kummallakin koko ajan semmoinen ketunhäntä kainalossa, isä Juhani naurahtaa.



Kilpailuhenkeä salilla riittää ja aina pitää kilpailla jostakin.



– Se pitää hyvin motivaatiota päällä, Juho Herranen sanoo.



Juhani Herranen on yksi tunnetuimmista suomalaisista kehonrakentajista. Hän osallistui ensimmäisiin SM-kisoihin jo vuonna 1982.



– Siitä on vierähtänyt vähän aikaa, Juhani Herranen sanoo.



Kun kehonrakennuksen merkittävin kansainvälinen kilpailu Mr. Olympia saapui Suomeen vuonna 1992, Suomella ei ollut vielä omaa edustajaa.



– Vaikka Suomessa oli valmiiksi ammattilaisia, niin kuitenkin päätettiin järjestää karsinnat, Herranen mainitsee.



Herranen voitti karsinnat ja pääsi edustamaan Suomea. Karsinnat olivat Herrasen mukaan kovimmat kisat, joissa hän on koskaan ollut.



– Muut olivat isompia kavereita ja itse oli pienin, eikä silloin ollut vielä sarjoja. Kaikki meni kuitenkin hienosti ja voitin yhdellä pisteellä.



Innostus lihasten kasvattamiseen on siirtynyt Juhanilta myös hänen pojalleen Juholle.



– Totta kai se teki vaikutuksen, kun Juhani oli vahva isä, Juho Herranen kertoo.

Herranen on ollut vanhempiensa mukana kuntosalilla rimpuilemassa ja temppuilemassa pikkupojasta lähtien. Jo yläasteella Herranen halusi mennä punttisalille aina kun mahdollista.



– Ammattikoulussakaan en ollut vielä tähtäämässä mihinkään, mutta sitten kun tulin armeijasta, aloin treenata kunnolla, nuorempi Herranen kertoo.

