Työteliäs tuottaja Hanna Ikonen muutti Ouluun ilmakitaran vuoksi.

Hanna Ikonen, 39, on työskennellyt Airnest Productions Oy:ssä ilmakitaransoiton MM-kisojen tuottajana vuoden. Saman ajan hän on asunut Oulussa – kierrettyään ensin eri työtehtävissä kirjaimellisesti ympäri Suomen.

Ikonen syntyi Jyväskylässä, mutta varttui Lieksassa. Turussa, Humanistisessa ammattikorkeakoulussa, hän opiskeli kulttuurituotantoa vuoteen 2010.

– Siellä jo tuli yhtä omaa leffatapahtumaa pyöriteltyä. Sitten muutin kulttuurisihteeriksi Inariin. Sieltä palasin Turkuun, menin Raumalle Pitsiviikkoja tuottamaan ja seuraavaksi Oulaisiin kulttuurihankkeeseen, sieltä tulin Ouluun, Ikonen luettelee asuinpaikkojaan, joita on ollut kaikkiaan kymmenen.

– Ilmakitaransoitossa itseäni kiinnosti kansainvälisyys, rauhan ja ekologisuuden arvopohja, Ikonen sanoo.

Ikonen osasi varautua muuttovalmiuteen jo kulttuurialalle hakeutuessaan. Liikkumisesta on tullut pakon edessä luonteva asia.

– Mies on joskus kysynyt, eikö vähempikin työnteko riittäisi. Mutta kun on itselle herkullisten juttujen äärellä ja tekemiseen on paloa, sellaisiin töihin tarttuu mielellään, Ikonen kommentoi.

Hän kokee itselleen ominaisemmaksi kehittäjän roolin kuin staattisen aseman.

– Varsinkin nykyisessä pestissäni vähän yrittäjämäinen asenne on hyvästä. Työ on sopivan haastavaa ja itsenäistä, pääsee rakentamaan kokonaisuuksia.

Ensimmäinen vuosi ilmakitaransoiton MM-kisojen tuottajana on kulunut nopeasti – niin kuin Ikosen mukaan oli odotettavissa.

Hänestä Oulu tuntuu kaupunkina etäisen kotoisalta, vaikka itärajalta matkaa pohjoiseen kertyykin. Paikallisessa puheessa on lupsakkuutta ja maanläheisyyttä.

– Sitä en olisi voinut kuvitellakaan, kuinka hyvä työyhteisön henki täällä on, Ikonen sanoo.

Ilmakitaransoiton MM-kisat alkoivat Oulun Musiikkivideofestivaalin kyljessä. Vuonna 2011 toiminta yhtiöitettiin ja Airnest Productions aloitti kisojen taustaorganisaattorina.

Viime vuonna kaupunki halusi ilmakitaransoiton MM-kisat Kuuskan paluu -tapahtuman aloittajaksi.

– Vastassa oli kolme lämpöastetta, viima ja jäätävä sade. Turvallisuushenkilöt eivät olleet missään nähneet niin hyväntuulista porukkaa niin kauhealla säällä, Ikonen kertoo hyväntuulisesti.

Mediahuomio tapahtumalle on vuosittain merkittävää, kun otetaan huomioon, että kisa järjestetään pohjoisessa Suomessa ja ajankohtana, jolloin tapahtumia vietetään muualla Euroopassakin.

– Ehkä yksi hienoimmista asioista on, että sama viihdebrändi on kestänyt yli 20 vuotta. Rauhan ja kestävän kehityksen teemat ovat nykyisin arvossaan arvaamattomassa. Niissä riittää kosketuspintaa kaikkien ikäluokkien keskuudessa ja kaikilla mantereilla.