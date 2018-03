Historian ensimmäinen Miss Oulu Teija Tolvanen viihtyy lavoilla – "Tämä on ollut kymmenen kertaa isompi juttu"

Viime perjantaina historian ensimmäiseksi Miss Ouluksi valittu Teija Tolvanen, 22, on innoissaan uudesta tittelistään.

– On ihan älyttömän hyvä fiilis tästä. Alustavia promootiotöitäkin on jo sovittu, joten on mahtavaa lähteä kokeilemaan, miten oma jalka kantaa tällä tiellä, Tolvanen kertoo.

Kauneuskilpailuista kuhmolaissyntyiselle Tolvaselle on napsahtanut voittoja aiemminkin: viime vuonna hänet valittiin sekä Pohjois-Pohjanmaan neidoksi että Kainuun neidoksi. Myös ensimmäisessä kilpailussaan, vuonna 2016 Oulussa Hifi & Tuning show’n yhteydessä järjestyssä Miss HTS-kisassa Tolvanen vei voiton.

Kauneuskilpailut ovat kiinnostaneet Tolvasta pikkutytöstä lähtien. Ja niin kauan kuin hän muistaa, kaverit ja perhe ovat kehottaneet lähtemään mukaan.

– Pitkään ajattelin, että kauneuskisoissa täytyy olla hirveän pitkä ja mallinmitoissa. Sitten kun vihdoin uskaltauduin mukaan ja voittoja alkoi tulla, se toi varmuutta.

Matka Miss Ouluksi alkoi viime lokakuussa järjestetystä castingista.

– Jos vertaan aiempiin kisoihin, tämä on ollut kymmenen kertaa isompi juttu. Itse kilpailuaika oli paljon pitempi ja meille järjestettiin monenlaista koulutusta meikkiopastuksesta korkkarikävelytreeneihin. Ympärillä on ollut koko ajan iso tukijoukko.

Kahdeksan finalistia teki pidennetyn viikonlopun mittaisen matkan Milanoon, jossa käytiin muun muassa tutustumassa mallitoimistoihin. Kuvattavana olemiseen on saanut tottua, mutta erityisesti lavatyöskentely on osoittautunut Tolvasen jutuksi.

– Tykkään erilaisista juontotehtävistä. Kun on ihmisiä ympärillä, siitä saa virtaa.

