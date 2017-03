Hepe Törmänen taltioi Oulua kuva kerrallaan

Syntyperäinen oululainen Heikki "Hepe" Törmänen kulkee kaupungilla digikamera taskussaan. Hän tallentaan rakasta kotikaupunkiaan pala ja ruutu kerrallaan.

Suosikiksi nousseita kuvauskohteita hänella on useita.

– Jokivarsi, Hollihaka ja Nallikari luonnon puolesta. Rakennuksista ehdottomasti tuomiokirkko. Sieltä löytää aina uuden kohteen tai kulman. Myös Valkealinna ja Kuusiluoto ovat hienoja, Törmänen luettelee.



Oulu on vanhojen rakennusten taltioijan mukaan täynnä kuvauskohteita. Kaupungin uuteen, taivaankantta kohti kurottavaan rakennussuuntaan mies suhtautuu terveellä varauksella.



– Uutta pitää ja saa rakentaa, mutta rakentaessa pitäisi muistaa kunnioittaa myös vanhaa, Törmänen linjaa.



Mikä sitten Oulussa viehättää niin, että into kuvaamiseen säilyy?



– Se on se menneen perintö. Tämä on kuitenkin se ”paska kaupunni”, joka on niin rakas kotikaupunki.

