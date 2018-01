Hälytys saattaa yllättää – VPK on oululaisen Willbergin perheen yhteinen harrastus

Patrik Willberg on vapaaehtoisen palokunnan päällikkö. Taija Willberg on mukana naisosaston toiminnassa. Pojat Anton ja Oliver odottavat jo kovasti etenemistä hälytysosastoon. Koskelan paloasemalla vapaaehtoisista VPK-laisista on jopa ylitarjontaa.

Harrastuksen alkuaikoina perhe sai tottua kesken päivän tulleisiin hälytyksiin. Erityisesti pariskunnan ensimmäinen joulu on painautunut Taija Willbergin mieleen.

– Oltiin vasta muutettu yhteen ja vietimme ensimmäistä kertaa joulua kahdestaan. Hälytys tuli sitten kesken illan, Taija kertoo.

Nyt jo huumorilla asiaan suhtautuva Taija on kuullut naisosaston jäseniltä myös muita hauskoja tilanteita, joissa hälytys on päässyt yllättämään kesken kaiken.

– Olen kuullut tarinoita, joissa mies on kesken kauppareissun joutunut lähtemään hälytykseen. Vaimo on sitten kassalla huomannut, että lompakko jäi miehelle, Taija nauraa.

Yli 20 vuotta jatkunutta harrastusta Patrik on pitänyt luonnollisesti hyvin opettavaisena kokemuksena. Lukuisien kurssien ja hälytyksien myötä myös monet arkielämässäkin eteen tulevat asiat ovat helpottuneet.

– Kädentaidot kehittyvät täällä huimasti. Erilaiset työkalut moottorisahasta lähtien tulevat nopeasti tutuiksi. Erilaisia kursseja on pitkä liuta, Patrik kertoo.

Vuonna 2017 VPK:n autot starttasivat kohti hälytystehtävää 40 kertaa. Koskelassa sijaitsevalla palokunnalla on jo pitkät perinteet, sillä palokunta on ollut toiminnassa jo yli 140 vuotta. Tämä ei olisi mahdollista ilman lukuisia vapaaehtoisia.

