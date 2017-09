Elina Kinnunen tietää, että vannetanssi on varsinaista kestävyysliikuntaa

Oululainen Elina Kinnunen on tanssinut vanteen kanssa kahdeksan vuotta. Nyt hän opettaa sitä.

– Syyskuussa on yksi täynnä oleva alkeistyöpaja ja loka-marraskuussa on tarkoitus järjestää toinen. Sen jälkeen katson, olisiko kiinnostusta viikoittaiselle ryhmälle.

Kinnusen mukaan suuri massa Suomessa ei tiedä lajin olemassaolosta.

– Mielikuvissa vannetanssi on vain hulahula-vanteen pyöritystä lanteilla.

Vannetanssi on myös kestävyysliikuntaa.

–Tanssiessa väsymystä ei huomaa, kun huomio on vanteessa, mutta jälkeen huomaa olevansa väsynyt ja läpimärkä hiestä, Kinnunen sanoo.

Oululaiset vannetanssijat ovat mukana Happy Hooping 2017 –videon kuvaamisessa. Ideana on, että tanssijaryhmät ja yksittäiset ihmiset ympäri Suomea kuvaavat tanssipätkiä, jotka yhdistetään yhtenäiseksi musiikkivideoksi. Tapahtuman tarkoitus on esitellä ja tiivistää Suomen vannetanssijoiden yhteisöä. Videon muodostavissa tanssipätkissä on suunniteltu koreografia.

– Tykkään suunnitella koreografioita siten, että jätän jotain auki. Jokaisella tanssijalla on oma tyylinsä, joten on kiva että he saavat tehdä ehdotuksia koreografiaan, Elina Kinnunen kertoo.

