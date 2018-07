Debyyttialbumin julkaiseva oululaisbändi haaveilee ulkomailla kiertämisestä – "Näkisipä sitten, kuinka pahasti tulee turpiin"

Oululainen Survive the Silence ei tiedä oikein itsekään, mitä musiikkityyliä se edustaa. Debyyttialbumi on silti saatu juuri valmiiksi.

Alun perin Survive the Silencen ensimmäisen levyn piti valmistua vuodenvaihteessa.

– Hommat venyivät vähän joka paikassa, joten se näkyy näin loppupäässä. Virallista deadlinea ei ollut, joten saimme tehdä levyä rauhassa, kitaristi Niklas Westerlund kertoo.

Aluksi mukana oli 15 biisiä, mutta ne karsiutuivat hiljalleen yhdeksään.

– Biiseissä oli hyviä ideoita, mutta ne eivät toimineet lopulta kunnolla, laulaja Ari Eloranta selittää.

Survive the Silencessa vaikuttavat Elorannan ja Westerlundin lisäksi rumpali Jukka Pohjanvälke sekä basisti Topias Päkkilä. Keikkailu jäi levytyksen ajaksi tauolle, joten syksyllä bändi lähtee taas tien päälle.

– Keikkailu polttelisi jo. On eri asia soittaa keikalla kuin treeniksellä, Eloranta miettii.

Suurena haaveena on kiertue Euroopassa. Muutamia faneja on valmiiksi Hollannissa ja Iso-Britanniassa.

– Johonkin pitäisi vain jalkautua. Tämä on iso tavoite, mutta toteutettavissa. Eihän se ole kuin pakata kamat pakuun ja lähteä, Westerlund miettii.

– Näkisipä sitten, kuinka pahasti tulee turpiin, Eloranta lisää.

Survive the Silencen levynjulkistuskeikka on perjantaina 6.7. Letkunpuiston Helmessä. Esiintymässä myös Afterego.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle ja se ilmestyy Oulun alueella torstaisin.