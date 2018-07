Baarisa: Luotolaista lähiolutta saa nyt omasta baarista

”Panimo auki”, lukee pikkuruisessa kyltissä Hailuodossa, Luovontien varressa. Toden totta, Luovon Puojin takana sijaitseva Hailuodon Panimo on avannut baarin ja myymälän. Ja millaisen baarin!

Vanhassa makasiinissa sijaitsevan panimobaarin pöydissä on luonnonkukkia ja musiikkina rahisee tunnelmallinen vinyylisoitin. Takapihan terassia vielä sirkkelöidään, mutta sisätilojen lisäksi molemmille puolille voi istahtaa räsymatoilla päällystetyille penkeille kesäauringosta nauttimaan.

Oli aikakin, että Pohjois-Suomen kiinnostavin pienpanimo avasi oman kapakkansa.

”Se on ollut ajatuksemme alusta lähtien, mutta on ollut niin paljon kaikkea, että vasta nyt ehdimme tehdä tämän”, kertoo tiskin takana olutta valutteleva toimitusjohtaja Kimmo Kaukonen.

Hailuodon Panimo on toiminut viime vuoden keväästä alkaen. Siihen nähden se on saavuttanut jo hyvän jalansijan etenkin Pohjois-Suomessa. Hailuodon pohjavedestä valmistetut, laadukkaat lagerit hauskoissa mehukorkkipulloissa on otettu hyvin vastaan.

Panimon baarin hanasta löytyy useampaakin olutsorttia ja pienin annoskoko on kolmen desin pikkutuoppi, joten täällä voi mukavasti tutustua vaikka uusiinkin tuttavuuksiin. Olutta myydään myös mukaan, sekä pulloissa että erikoisuutena viiden litran pikkutynnyreissä, joita saa vain Panimon baarista.

Itse panimoa pääsee kurkkimaan ulkopuolelta isosta ikkunasta, josta avautuvat näkymät modernin panimon keitto- ja mäskäystankkitiloihin. Kontrasti uuden ja vanhan välillä onkin melkoinen: vanhan rakennuksen sisään on rakennettu kokonaan uusi, moderni panimo, joka hyödyntää uusiutuvaa sähköenergiaa. Rakennus lämpiää prosessin tuottamalla lämmöllä.

”Prosessissa syntynyt mäski menee paikalliselle karjatilalle rehuksi”, Kaukonen kertoo.

Hailuodon Panimo tuottaa tällä hetkellä noin 3000 litraa olutta viikossa. Kesäkuumalla sitä kuluu enemmän kuin pystytään tuottamaan, mutta panimolla on oltu kaukaa viisaita: puskuria on tehty jo maaliskuusta saakka.

Heinäkuisena iltapäivänä panimon baariin piipahtaa yksi jos toinenkin ohikulkija. Joku jää maistelemaan, joku ostaa saunajuomia mukaan. Oluet ja niiden maut ja erikoisuudet kiinnostavat.

Maistelemme aurinkoterassilla vähägluteenista Spezial-olutta. Kyllähän tähän voisi jäädä luotolaisten kanssa rupattelemaan pidemmäksikin aikaa.

Hailuodon Panimon baari ja myymälä

Luovontie 233, Hailuoto

Avoinna su–to kello 11–17, pe–la kello 11–21.

Mitä maksoi: 0,3l pikkutuoppi 5 euroa. 0,4l 6 euroa ja 0,5l 7 euroa.

Kiitämme: Pieteetillä vanhaan makasiinirakennukseen entisöity miljöö. Tänne kannattaa poiketa jo tunnelmankin vuoksi.

Erityistä: Suomen ensimmäinen luomupanimo.