Baarisa: Iltapäivädrinkkejä viheriöiden yllä ravintola Spoonissa

Virpiniemessä käy aurinkoisena iltana kuhina, jollaista ei uskoisi, jos on piipahtanut paikalla talvisaikaan. Hymyilevät golffarit vetävät golfkärryjä perässään vaaleissa pikeepaidoissaan, ja rullaluistelijat päästelevät pitkin hyväkuntoista pyörätiebaanaa. Kun vilkaisee ilta-auringon kultaamalle viheriölle, tuntuu, kuin olisi kokonaan toisessa maailmassa tai ainakin maassa.

Golfkentän laidalta löytyy myös keidas, Ravintola Spoon, jonka olemassaoloa ei ensin meinaa edes hoksata. Golffarit ovat klubin yläkerrassa sijaitsevan ravintolan tietysti jo löytäneet, mutta eipä haittaisi, jos klubiravintolaan vaikka ohjaisi kyltti tai opaste. Täällä nimittäin kannattaa piipahtaa.

Spoonin erikoisuus on sen iso, greenille antava terassi, jonne aurinko paistaa koko päivän ja illan. Terassi on rakennuksen toisessa kerroksessa, joten sieltä näkee myös taustalla kimmeltävän meren. Terassi on nätisti sisustettu ja viluisimmille löytyy vilttejä.

Äkkiseltään on vaikea kuvitella iltadrinksutteluun sopivampaa paikkaa, ainakin, kun keli on kohdallaan. Kuin tilauksesta ravintola mainostaakin kesäisiä juomia, Sangriaa ja Aperol Spritziä. Palan painikkeeksi voi ostaa pientä syötävää, mutta aurinkoiset kelit ovat tainneet yllättää ravintolan, sillä ranskikset ovat loppuneet. Otamme siis kanakorin tai burgerin sijaan annoksen siipiä.

Spoonin hinnat ovat oululaista keskitasoa, ruoka-annokset ovat kympin pintaan ja drinkit vähän alle. Spoonissa tarjoillaan joka päivä, myös viikonloppuisin, lounas seisovasta pöydästä.

Arki-iltana väkeä ei ole tungokseen asti, joten saamme terassin parhaan pöydän ja rauhassa nautiskellä paisteesta ja näkymistä.

Virpiniemeen pääsee auton lisäksi useilla muillakin kulkuvälineillä, kuten juosten, pyöräillen, skeitaten tai rullaluistellen, mikä tulee todistetuksi vierailumme aikana. Kannattaakin ottaa mielikuvitus käyttöön ja lähteä jollain muulla kuin nelipyöräisellä, niin saa samalla nauttia hiljaisuudesta.

Ja jos puttaaminen ei kuulu repertuaariin, Virpiniemessä voi heittää radan vaikka frisbee-golfia. Kun kelit tästä vielä hiukan lämpenevät, on uimarantakin vain kivenheiton päässä.

Ravintola Spoon

Virpiniementie 501

Avoinna: joka päivä kello 8–21.30.

Mitä maksoi: Sangria 8 euroa, Aperol Spritz 7,50 euroa, wingsit 9,90 euroa.

Kiitämme: Kaunista maisemaa ja reilun kokoista aurinkoterassia.

Erityistä: Ravintolan terassilla pääsee ehkä lähimmäs golfia kuin mitä lajia harrastamaton ylipäätään voi päästä. Mailat kilahtelevat palloihin aivan nenän edessä.

