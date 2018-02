Baarisa: 1bar on rakentanut drinkkejä Kauppurienkadulla jo 10 vuotta

Kun menojalkaa vipattaa, Oulun Kauppurienkadulta ja sen läheisyydestä löytyy tarjontaa moneen makuun. Valinnan vaikeus yllättää herkästi varsinkin silloin, kun ollaan liikkeellä isommalla porukalla. Ilmiö on tuttu myös 1barin toiselle yrittäjälle Pekka Paurolalle. Hän ei kuitenkaan näe, että kilpailu olisi välttämättä huono asia.

– On oikeastaan meidän kaikkien mestojen etu, että ihmiset voivat nopeasti siirtyä paikasta toiseen. Näin voidaan kunnioittaa koko ryhmän mielipidettä, Paurola toteaa.

Oulun katukuvassa drinkkibaari on näkynyt jo 10 vuotta. Pyöreät lukemat tulivat täyteen viime viikolla. Synttäreitä juhlittiin Paurolan mukaan koko viikon ajan. Pitkän iän salaisuudeksi hän paljastaa henkilökunnan, olohuonemaisen sisustuksen ja useat omaperäiset tapahtumat.

– Me ollaan aina oltu hieman erilainen mesta. Henkilökunta on ollut aina huippua. Minulla on tapana sanoa, että tila luo raamit ja henkilökunta luo asiakkaille hyvää tunnelmaa. Minulle on henkilökohtaisesti tärkeää, että voisin kuvitella itseni paikan asiakkaaksi.

Miten 1bari sitten syntyi? Paurola kertoo, että 1baria oli 10 vuotta sitten perustamassa kolme nuorta ja innokasta baarialan ihmistä. Kolmikkoa yhdisti samanlaiset ideat ja päämäärät. Kaikki kolmikon jäsenet tiesivät, millainen baari Oulusta tuolloin puuttui.

– Cocktailit edellä on menty alusta-alkaen. Se on ollut meillä aina se perusajatus.

Nuorison hyvä ja kohtelias käytös



Tiskin takaseinällä on alusta alkaen ollut esillä suuri drinkkilista, jonka edessä moni joutuu pähkäilemään tovin valintaansa. Suuri drinkkilista oli Paurolan mukaan yksi sisustuselementeistä. Kiristynyt tupakkalaki mahdollisti puolestaan viihtyisän sisustuksen.

– Kun tupakansavu ei ollut aiheuttamassa ongelmia, pystyimme tuomaan sisätiloihin useita sohvia ja muita huonekaluja, yrittäjä kertoo.

Asiakkaita 1barissa käy yrittäjän mukaan laidasta laitaan. Arkipäivänä tilat voivat täyttyä yhtä hyvin töistä palaavista ihmisistä kuin juhlivista opiskelijoista.

Vuosien aikana Paurolan silmään on pistänyt erityisesti nuorison hyvä ja kohtelias käytös. Myös alkoholiin suhtaudutaan aiempaa vapaamielisemmin. Paurolan mielestä Suomessa edetäänkin hitain askelin kohti eteläeurooppalaista kulttuuria. Esimerkkinä hän antaa jouluaaton, jolloin hän on perinteisesti pitänyt ovet avoinna.

– Jokaisella on varmasti mielikuvia jouluaattoisin baarissa istuvista ihmisistä. Itse olen huomannut, että monet kaveriporukat tykkäävät tulla aattona yksille muistelemaan menneitä. Ylipäätään kulttuuri on muuttunut siihen suuntaan, ettei esimerkiksi työpäivän jälkeen oluelle tulevia katsota pahalla.

Tulevaisuuteen Paurola katsoo luottavaisin ja positiivisin mielin.

– Olen tällä hetkellä tyytyväinen tähän tilanteeseen, joten uuden baarin avaaminen ei ole ajankohtaista. Tilanne voi muuttua ehkä sitten, kun kotona olevat lapset kasvavat isommiksi. Baaritiskin takaa minua ei tulla saamaan pois edes sorkkaraudan avulla. Tykkään tästä hommasta niin paljon.

Ibar

Missä: Kauppurienkatu 5, 90100 Oulu

Avoinna: ma-to klo 18-02, pe-la 18-03 ja su 18-02