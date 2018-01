Amerikkalainen jalkapallo houkutteli Antto Toivion kouluun Yhdysvaltoihin

Oululainen Antto Toivio, 17, muutti opiskelemaan Yhdysvaltoihin Tennesseehen amerikkalaisen jalkapallon perässä kahdeksannen luokan jälkeen vuonna 2015. Suomessa hän viettää vuodesta yhteensä kaksi kuukautta. Joulun lisäksi hän saapuu Ouluun perheensä luokse kesäkuussa.

– Kesäkuu on semmoinen aika, että siellä nostetaan punttia, niin ei tarvi olla itse paikalla ja täällä kotona voi tehdä samat asiat, Toivio kertoo.

Nuori mies opiskelee McCallie High Schoolissa Chattanoogan kaupungissa. Koulupäivät alkavat aamuisin punttisalilla.

– Sen jälkeen on vain kaksikymmentä minuuttia aikaa käydä suihkussa, vaihtaa vaatteet, hakea aamupala ja mennä suoraan tunnille, Toivio sanoo.

Koska Toivio asuu koululla asuntolassa, on opiskelu tarkkaan aikataulutettu. Esimerkiksi läksyjä täytyy olla tekemässä omissa huoneissa illalla puoli kahdeksasta puoli kymmeneen. Jos treenejä on pitkään ja kokeita paljon, kestää opiskelu Toiviolla kahteentoista yöhön. Suurin osa opettajista asuu myös kampusalueella ja he ovat tavoitettavissa ympäri vuorokauden.

– Olen minäkin ollut opiskelemassa opettajan kanssa historiaa yhdeltä yöllä, Toivio paljastaa.

Vaikka Toivio lähti Yhdysvaltoihin amerikkalainen jalkapallo edellä, ei hän kuitenkaan halua ammattilaispalloilijaksi. Toivio haluaisi alkaa lukea lakia.

– Kyllä mä rakastan pelata jenkkifutista, mutta haluan elämältä enemmän kuin pelata lajia. Sen ajatuksen tavallaan löysin sitten sieltä, Toivio kertoo.

Toivion seuraavana tavoitteena on mahdollisimman hyvään yliopistoon pääseminen, kun hän valmistuu keväällä 2019. Hakuprosessi yliopistoihin alkaa nyt vuoden alussa.

